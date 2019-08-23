Москва, , 03:35 — REGNUM

О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».

Речь идёт о болезнях, вызываемых вирусами Зика, Денге, Чикунгунья. Переносчиками этих вирусов являются насекомые из и Юго-Восточной Азии и Египта. Распространение заболеваний, вызванных этими вирусами, в России уже получили в Крыму и вдоль всего Черноморского побережья.

Также отмечаются случаи заболевания переносимого комарами вируса, вызывающего лихорадку Западного Нила. С юго это заболевание может распространиться по всей России.

«По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию», — заявил Александр Лукашев, сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского (Москва).

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