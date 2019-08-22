Купертино, США, , 20:34 — REGNUM

Американская компания Apple в ближайшее время планирует представить обновлённые смартфоны iPhone и ноутбуки MacBook Pro. Об этом 22 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Логотип компании Apple Pexels.com

По информации издания, в новой линейке MacBook Pro появится модель с 16-дюймовым экраном. Это будет самый большой ноутбук Apple после того, как в 2012 году компания прекратила выпуск MacBook с экраном 17 дюймов.

Новые модели iPhone, как сообщается, получат название Pro и заменят линейку iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Смартфоны будут оснащены новыми камерами на задней панели, с помощью которых пользователи смогут делать широкоформатные фото и видео. На устройствах будут обновлены OLED-дисплеи, усовершенствована работа Face ID и повышена водонепроницаемость корпуса.

Помимо этого, ожидается выпуск новых планшетов iPad Pro, а также обновленных iPad для школы.