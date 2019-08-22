Кострома, , 19:50 — REGNUM

В Костромской области предложили вернуть систему обязательного распределения студентов после вуза, — пишет Kostroma.today.

В регионе хотят восстановит систему «целевого набора», когда студент обучается по заказу конкретного предприятия, и после окончания ВУЗа или училища должен пойти туда работать.

Особенное внимание в Костромской области намерены уделить обучению будущих педагогов. В школах учителей не хватает, а выпускники, получив диплом преподавателя, идут работать совсем не в народное образование.

«Считаю, что на педагогические специальности нужно принимать исключительно «целевиков». Это гарантия для ВУЗа получить студента, максимально мотивированного на работу в школе, а для школы — гарантия прихода молодого специалиста», — сказал губернатор Сергей Ситников.