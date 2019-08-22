История вопроса

В Москве магистральную автомобильную дорогу под названием Юго-Восточная хорда планируют построить вдоль могильника радиоактивных отходов завода полиметаллов. О захоронении вспомнили после того, как экологи-активисты в районе Москворечье-Сабурово на берегу Москвы-реки нашли радиоактивные точки с повышенным уровнем излучения. Ближайшие места расположены в 50-70 метрах от возможного места строительства. Серьёзное превышение радионуклидов подтвердили исследования, проведённый российским отделением Greenpeace совместно с лабораторией МГУ.

Власти Москвы провели собственные исследования, они утверждают, что непосредственно в месте прохождения дороги радиации нет. Экологи не согласны: строительные работы могут повредить грунт или сдвинуть из-за вибрации. Они требуют прекращения строительства, изменения маршрута хорды и работ по дезактивации могильника.