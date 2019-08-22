Макарьев, Костромская область, , 19:41 — REGNUM

Два районных центра социального обслуживания населения в Костромской области получат новые микроавтобусы марки «Газель», сообщает пресс-служба администрации региона.

По итогам электронного аукциона новые автомобили должны поступить в Макарьевский и Островский районы.

Предполагается, что транспорт будет доставлять людей старше 65 лет из отдаленных населенных пунктов в больницы и поликлиники на диспансеризацию.

Ранее в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» были закуплены 11 новых автомобилей для районных центров соцобслуживания Костромской области. Средства на приобретение спецтранспорта — 17,3 миллиона рублей были получены из федерального бюджета.

Микроавтобусы имеют хорошую проходимость, систему безопасности, оснащены дополнительным оборудованием для перевозки людей с ограничениями здоровья.