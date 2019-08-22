Пекин, , 19:28 — REGNUM

Меры по ограничению вмешательства в частную жизнь и защите личной информации приняты в новой редакции Гражданского кодекса (ГК) КНР о личных неимущественных правах. Соответствующий законопроект представлен для рассмотрения в третьем чтении на сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП — китайского парламента, сообщает 22 августа Синьхуа.

В частности, в новой редакции китайского ГК уточнены пределы личного пространства, включающего адрес электронной почты, местонахождение человека, имя и дату рождения, адрес проживания, паспортные данные и номера телефонов.

Для более надежной защиты прав на конфиденциальность, документом прямо запрещается любая слежка, за исключением случаев, предусмотренных законом или с личного согласия человека.

Сессия ПК ВСНП собирается каждые два месяца и проходит в течение пяти дней.