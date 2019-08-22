Солнечногорск, Московская область, , 19:17 — REGNUM

Символично стартовала седьмая смена «Новые территории», организованная «Молодежкой ОНФ» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

В четверг, 22 августа, в День российского флага на базе мастерской управления «Сенеж» прошел фестиваль триколора #ЦветаРоссии.

Участниками смены стали 1000 человек из 85 регионов страны. Им была роздана специальная безопасная краска белого, синего и красного цветов и в назначенное время они начали разбрасывать ее, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага. Красочный праздник подарил участникам море положительных эмоций, позитива и мощный энергетический заряд.

«День Государственного флага России — символичный праздник. Для каждого гражданина нашей страны триколор — это сила, гордость, честь и историческая память. Смена «Молодежки ОНФ» в Сенеже тоже будет символична от начала и до конца. Мы стартовали в День российского флага, 22 августа, а финишируем в День рождения Молодежки. В конце августа молодежному движению ОНФ исполняется два года», — рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смена, организованная «Молодежкой ОНФ», проходит на базе мастерской управления «Сенеж» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» с 22 по 27 августа в городе Солнечногорске Московской области.