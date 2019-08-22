Солнечногорск, Московская область, 22 августа 2019, 19:17 — REGNUM
Символично стартовала седьмая смена «Новые территории», организованная «Молодежкой ОНФ» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
В четверг, 22 августа, в День российского флага на базе мастерской управления «Сенеж» прошел фестиваль триколора #ЦветаРоссии.
Участниками смены стали 1000 человек из 85 регионов страны. Им была роздана специальная безопасная краска белого, синего и красного цветов и в назначенное время они начали разбрасывать ее, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага. Красочный праздник подарил участникам море положительных эмоций, позитива и мощный энергетический заряд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, смена, организованная «Молодежкой ОНФ», проходит на базе мастерской управления «Сенеж» в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» с 22 по 27 августа в городе Солнечногорске Московской области.