Великий Новгород, , 19:12 — REGNUM

Новгородский районный суд запретил Главному бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской области Минтруда России вести деятельность в здании на улице Тихвинской в Великом Новгороде — из-за угрозы жизни и здоровью персонала и посетителей. Об этом решении суда корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 22 августа, сообщил официальный представитель Новгородского районного суда Валерий Таганский.

С иском о запрете деятельности в опасном здании в суд обратился заместитель прокурора Новгородской области. Суд удовлетворил иск и установил, что трёхэтажное здание по улице Тихвинской, 12, корпус 1, построенное всего десять лет назад — в 2009 году — не отвечает основным требованиям пожарной безопасности, что угрожает жизни и здоровью людей.

В суде было отмечено, что здание было построено как жилое, а переведено в нежилое в 2012 году без перепланировки и переустройства. Пожарно-техническое обследование здания в ноябре 2018 года выявило нарушения требования пожарной безопасности. Кроме того, суд установил, что здание не приспособлено для маломобильных граждан и решил, что продолжение деятельности учреждения в этом здании «несёт в себе общественную опасность в случае возникновения возгорания, создаёт реальную угрозу жизни и здоровью граждан».

По словам Таганского, бюро медико-социальной экспертизы продолжит свою деятельность в других помещениях в Великом Новгороде. Он подчеркнул, что решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.