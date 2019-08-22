Пятигорск, Ставропольский край, , 19:10 — REGNUM

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку во время посещения молодёжного форума «Машук-2019» в Пятигорске. Соответствующая видеозапись размещена 22 августа в микроблоге ведомства в Twitter.

https://twitter.com/MID_RF/status/1164527239280648192

Как сообщается, на форуме Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам. Перед этим представитель МИД провела брифинг на полях форума, а затем пообщалась с молодёжью в ходе экскурсии по его территории.

Напомним, в 2016 году Мария Захарова станцевала «Калинку» на приёме в время саммита Россия-АСЕАН, который проходил в Сочи.