Кольчугино, Владимирская область, , 19:02 — REGNUM

Во Владимирской области муниципальное бюджетное учреждение города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» нарушало законодательство о контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Об этом сообщила областная прокуратура.

Учреждение с опозданием размещало в Единой информационной системе «Закупки» информацию об оплате заключенных контрактов и о приёмке выполненных работ. В отношении руководителя МБУ «Кольчуг-Спорт» было возбуждено три дела об административном правонарушении по статье «Ненаправление, несвоевременное направление в орган, местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры».

Виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также руководству внесли представление с требованием принять меры, чтобы подобные нарушения больше не допускались.