Мадрид, , 18:57 — REGNUM

В Испании официально подтверждено 175 случаев заболевания листериозом. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Почти все случаи заболевания зафиксированы на территории автономной области Андалусия, где диагноз поставлен 161 человеку. Единичные случае отмечены также в Арагоне, Астурии, Мадриде, Каталонии и Эстремадуре.

По сообщениям СМИ, эти данные могут значительно возрасти, поскольку на сегодняшний день ещё около 500 человек с возможными симптомами листериоза ожидают результатов анализов.

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Напомним, вспышка листериоза в Испании оказалась вызвана употреблением мясного рулета под маркой La Mechá производства севильского предприятия Magrudis. Власти Андалусии уже постановили отозвать из продажи всю мясную продукцию данного предприятия.

Вспышка заболевания в Испании уже может иметь международные последствия — ранее сегодня стало известно, что министерство здравоохранения страны активировало системы предупреждения и связи с европейскими властями, а также Всемирной организацией здравоохранения на фоне «возможности обнаружения случаев листериоза в других странах».

Листериоз — инфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы и лимфоидной ткани, а также развитием специфических образований в органах. Заражение человека происходит в результате употребления в пищу инфицированных продуктов животного происхождения и контакта с больными или носителями листерий животными.

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