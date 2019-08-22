22 августа 2019 | Время чтения 16 мин

Марина Мирзоян, Гамлет Мирзоян, , 18:50 — REGNUM

«Кавказский календарь на 1849 год», изданный от Канцелярии Кавказского наместника (Тифлис, 1848), сообщает: «При учреждении в 1785 году Кавказского Наместничества в Екатеринограде, Георгиевск имел значение уездного города. В 1802 году он был переименован в губернский город, и, на основании Высочайшего повеления, последовавшего в 1790 году, в нем сосредоточено было Главное начальство Кавказского края, как военное, так и гражданское».

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Георгиевск, получивший Высочайшим повелением императора Александра I в 1802 году статус губернского города Кавказской губернии (состояла из 5 уездов: Кизлярский, Моздокский, Георгиевский, Александровский и Ставропольский), получил также юридическое обоснование и практическое воплощение: «Вследствие такой Высочайшей воли», князь Павел Дмитриевич Цицианов, генерал-лейтенант, главнокомандующий в Грузии, «предписал гражданскому губернатору, тайному советнику Каспарову открыть губернию. По выполнению поручения губернатор донес, что Кавказское губернское правление, казенные и общие уголовного и гражданского Суда палаты, Приказ общественного призрения, совместный Суд и врачебная Управа открыты 12 марта 1804 года».

Губернатор Кавказской губернии в 1802 — 1805 гг. дворянин Каспаров Иван Петрович (Ованес Петросович; 1740 — 1814) родился в Астрахани в семье полковника, уроженца крымского города Кафы Петроса Каспарова, армяно-апостольского вероисповедания. Участвовал в войнах: с Францией (1805 — 1807), Русско-турецкой (1806 — 1812), Отечественной 1812 года; достиг чина генерал-лейтенанта.

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Центр города Георгиевска заключается в крепости, обнесенной земляным валом с бастионами и, со стороны Подкумка, защищенной крутым берегом этой реки. Среди крепостной площади собор во имя Св. Николая, окруженный казенными строениями, служащими для помещения квартирующих здесь генералов, штаб и обер-офицеров, равно воинских команд и заведений. Затем большая часть обывательских строений расположены в прямых улицах, к северу от крепости; с западной стороны которой лежит Тифлисская слободка, а с восточной, под горою, слободка артиллерийская, хутора и заводы. Далее, под самым Подкумком, военный госпиталь. По правой стороне реки зеленеет густой дровяной лес».

23 июля 1809 года в 2 часа пополудни в артиллерийских казармах Георгиевска внезапно возник пожар и при сильном ветре в короткое время разнесся по городу: сгорело 123 дома и 45 лавок.

Вот что говорит об этом страшном возгорании русский историк генерал Василий Потто в своем труде «Кавказская война. От древнейших времен до Ермолова»: «А к довершению бедствий губернский город Георгиевск, наполовину опустевший уже от чумы, сгорел дотла летом 1809 года. Впрочем, надо заметить, что Георгиевск и до пожара был одним из самых беднейших городов России… В нем находилась всего одна ветхая деревянная церковь и не было десяти домов, крытых тесом; даже губернаторский дом, представлявший собою плетеную мазанку, был крыт камышом и состоял всего из четырех маленьких комнат. При таких условиях пожар в два-три часа покончил свое разрушительное дело — и жители остались без пристанища…»

Череда бедствий привела к преобразованию «Георгиевской (Кавказской. — М. и Г.М.) губернии в область (10.VIII.1822)», а «Присутственные места переведены в город Ставрополь» («КК на 1849 г.»). 2 октября 1824 года «совершено окончательное переселение областного города из Георгиевска в Ставрополь» («КК на 1855 г.»).

Генерал-майор князь Петр Дмитриевич Горчаков, первый начальник Кавказской области, «увидев, что армяне, прибывшие в 1808 и 1810 годах, развили первоначально торговую деятельность в Ставрополе, предложил еще нескольким семействам этого промышленного народа переселиться из Георгиевска в областной город. Армяне, из любви к генералу, беспрекословно исполнили его желание, и в начале 1826 года в Ставрополь явилось их еще около 30 семейств» («КК на 1855 г.»).

Описание деятельности поселившихся ранее в Ставрополе армян мы находим в том же выпуске «КК на 1855 г.»:

«В 1808 и 1810 годах в Ставрополь прибыло около 50 армянских семейств. Поселение в городе этого промышленного народа усилило торговлю между жителями и тем открыло им главный источник богатства. Прежняя меновая торговля стала заменяться торговлею правильною и принимать более обширные размеры. Армяне, имея у себя комиссионеров в Нахичевани (ныне в пределах Ростова-на-Дону. — М. и Г.М.), Таганроге и других местах, успели в короткое время сблизить ставропольских граждан со своими товарищами и распространить между ними деятельность, которая состояла первоначально в разъездах по станицам и мирным аулам, для закупки пшеницы и рогатого скота. Пшеница, через посредство армян, отправлялась в Ростов и Таганрог для внутренних губерний. Эта отрасль промышленности особенно способствовала к обогащению ставропольских жителей и дала некоторым из них возможность приобрести в короткое время значительные капиталы…

Армяне, поселившиеся в Ставрополь, составили из своих жилищ почти отдельный квартал, который долгое время известен был под именем Армянской улицы, расположившейся по горе к югу от старого базара… С 1810 года в течение 25 лет, квартал этот был главным торговым пунктом Ставрополя, потому что каждый армянин имел при своем доме лавку. Из Армянской улицы образовался гостиный ряд».

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«Георгиевск снова переименован в уездный город, и носил это название до 1830 года; когда же, в этом году, ближайший к нему город Пятигорск возведен на степень уездного или окружного, и Присутственные места из него переведены в этот вновь образовавшийся город, Георгиевск перешел на степень заштатного города, с городскою Думою — для внутреннего управления, и воинским начальником и городничим — для полицейского надзора».

2 мая 1847 года указом императора Николая I Кавказская область переименована в Ставропольскую губернию. В 1868 году от Ставропольской губернии к Терской области «отчислен заштатный город Георгиевск».

«Георгиевск, заштатный город Кавказской области. Расстояние от С.-Петербурга — 2.223 версты (верста = 1066,8 м. — М. и Г.М.), от Москвы — 1.545, от Одессы — 1.280, от областного города Ставрополя — 166 верст» («КК на 1847 г.»).

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«Теперь Георгиевск имеет вид большого села, в котором, за исключением нескольких лавок, казарм и военного госпиталя, все почти дома деревянные, крытые соломою. Число домов простирается до 400, из них замечательнейшие: 3 церкви, все деревянные, из них 2 православного вероисповедания и одна армяно-григорианского, уездное училище, Ботанический сад (основан в 1805 г. — М. и Г.М.), живописно раскинутый по крутым и обрывистым берегам реки Подкумка, и кирпичная колонна, воздвигнутая на крепостном плаце, при генерале Дель-Поццо, в память Отечественной войны 1812 года.

Число жителей простирается до 3.000 душ, из них русских, обоего пола и всех сословий, кроме воинских команд, до 1.500. Все они занимаются мелочною торговлею, скотоводством, хлебопашеством и преимущественно пчеловодством».

«КК на 1850 г.» отмечает, что «число жителей города Георгиевска простирается до 2.000 душ, из них мужского пола — 1.005, женского — 979».

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Заштатный город Георгиевск, расположенный на левой стороне высокого берега реки Подкумка, имеет местность, удобную для значительного городского населения, но зато крайне нездоровый климат, о причине которого существуют различные мнения. Одни полагают, что стекающие с ближайших возвышенностей воды, задерживаясь на плоскости, в окрестностях города образуют болота, в жаркое летнее время распространяющие в воздухе вредные испарения; другие, что употребляемая жителями вода из реки Подкумка, принимающей в верховьях минеральные источники различного свойства, действует вредным образом на желудок. Но точная, неоспоримая причина не исследована. Некоторые, однако, утверждают, что климат Георгиевска, со времени перевода оттуда в Ставрополь губернского управления, видимо улучшился. Но это может казаться потому, что в настоящее время в помещениях нет прежней тесноты и что в числе городского населения мало приезжих, делавшихся преимущественно жертвою климата, влияние которого, на вызванных на службу чиновников, было до того гибельно, что в Георгиевске в короткое время образовалось особое кладбище, известное в народе под названием: «кладбище коллежских асессоров».

И впрямь, чиновники, приезжая на службу из центральных губерний России и попадая в новые климатические условия, подвергались различного рода заболеваниям. Большинство из них, не получив должной медицинской помощи, умирали.

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Городу Георгиевску принадлежит один общественный сад (называемый Аптекарским), садов частных 8, огородов 11, улиц и переулков 10 и две площади, все не мощенные; церквей: соборная православная на кладбище и армянская деревянная; домов каменных 24, из коих 21 принадлежит правительству и 3 купеческих, а всего домов 458, лавок 68. В городе существует 1 трактир, погребов с виноградными винами 2 и питейных домов 3.

Общее число постоянных жителей: мужского пола — 1.059, женского — 767, всего — 1.826. Число родивших в 1849 году — 158, умерших — 130; родивших в 1850 году — 172, умерших — 155. В 1850 году браком сочеталось 50 пар.

Жителей по званиям: духовенства православного белого — мужского пола 3, женского 2; церковнослужителей 4 муж., 2 жен.; священно и церковнослужителей армяно-григорианских 32 муж., 37 жен.; мещан 250 муж., 287 жен.; крестьян: казенных 42 муж., 20 жен., помещичьих 6 муж., 2 жен. С военными командами население города заключает до 3.696 душ обоего пола.

Находящиеся в городе воинские команды имеют у себя необходимых ремесленников, а потому в городском цехе считается их весьма немного, а именно: портных 3, сапожников 2, кузнецов 6. Заводов: 3 кожевенных и 1 кирпичный, удовлетворяющие потребности города и окрестных сел».

* * *

В 1783 году в Георгиевске уже существовал армянский «торговый ряд». При выходе из Александровских (северных) ворот направо располагался базар, за ним — Мещанская слободка, рядом с ней — армянские поселения с церковью и лавками. Армянская община была образована в основном выходцами из Закавказья, а также купцами из других армянских общин России. Наместник на Кавказе граф Павел Сергеевич Потемкин пригласил из Новой Нахичевани многих армянских купцов, которые наладили торговлю и связь с купцами-армянами по всей империи.

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В 1848 году в Георгиевске значилось: «Купцов 2-й гильдии — муж. 3 и жен. 6, 3-й гильдии — муж. 365 и жен. 287» («КК на 1849 г.»).

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Постоянный предмет занятий георгиевского купечества — закупка рогатого скота, для отгона во внутренность России. Скот обыкновенно скупается в мае и октябре на ярмарках у окрестных жителей и мирных горцев. В последние два года (1848 и 1849) закуплено и отогнано было до 5.000 штук быков и коров. Торговая деятельность сосредоточивается на ярмарках: весною — Николаевская, осенью — Покровская.

Весь оборот этой торговли очень значителен, но здесь надобно заметить, что товары эти только частью сбываются в самом городе, имея покупателей из всех ближайших городов, укреплений и станиц казачьих; большая же часть отвозится на ярмарки ставропольские».

Ярмарки в Георгиевске были учреждены 4 апреля 1801 года: Николаевская на 9 мая, Покровская на 1 октября («КК на 1855 г.»). «Приблизительная сумма продажи на ярмарках: Николаевская — 154.441 руб., Покровская — 256.343 руб.» («КК на 1849 и 1850 гг.»).

«Гайканское племя или армянское население составляет сплошную массу в Южном Закавказье и там только занимается земледелием, для собственной надобности; по большей же части оно составляет население городов и местечек Закавказья, деятельно следуя своим торговым оборотам и промышленному производству. В нем Кавказ имеет стихию, которая в Европе развилась с успехом и для общей пользы после переворота, совершившегося в понятиях от реформации с ее последствиями» («КК на 1860 г.»).

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Для полицейского заведывания существует в Георгиевске Градская Полиция, но по причине малолюдства город не разделен на части. Кроме Полиции существуют: градские Дума и Ратуша, сиротский и словесный Суды, Почтовая контора. По военной части находятся: штаб-квартира Кавказского артиллерийского гарнизонного округа; арсенал и комендантское управление.

Главные статьи городского дохода: с общественных весов и мер, прочие от разных других предметов. Главные статьи расхода: на содержание Полиции, Ратуши, словесного и сиротского Судов, уездного училища и пожарной команды».

«Заштатный город Георгиевск. Городничий — поручик Александр Викентьевич Нейман; соляный пристав — 8-го класса Евграф Александрович Фрязановский; винный пристав — коллежский секретарь Платон Павлович Михайловский; градский глава: купец 1-й гильдии Филипп Антонович Дураков» («КК на 1846 г.»).

«Георгиевская Почтовая контора. Почтмейстер: коллежский секретарь Лев Николаевич Черепанов; помощник его: губернский секретарь Тимофей Степанович Поляхов» («КК на 1849 г.»).

* * *

«Армяне Ставропольской губернии с причисленными к ней Екатеринодаром и Владикавказом входят в состав Астраханской Армяно-григорианской епархии» («КК на 1860 г.»). «Астраханская епархия. Епархиальный начальник и председатель консистории: архиепископ Матеос» («КК на 1860 г.»).

Имеются сведения о существовании в 1817 году в Георгиевске армянской деревянной церкви. В статических ведомостях за 1834 год, ежегодно представляемых в Синод Святого Эчмиадзина, в городе значится церковь Сурб Геворг Зоравар (во имя Св. Георгия Победоносца).

В 1848 году сын купца 1-й гильдии Александр Хачересович Аладжалянц стал инициатором постройки новой церкви на месте старой. В 1860-м прокурор Эчмиадзинского Синода Фома Корганов, посетив церковь, отзывался о ней как о «небольшой, деревянной, но очень уютной и чистой».

В 1861 году прихожане обратились к высшему духовенству с просьбой о постройке каменной церкви вместо деревянной. Описывая состояние церкви, прихожане характеризуют ее как помещение без арок, с плоским и настолько низким потолком, что в церкви, опасаясь пожара, не зажигались большие свечи. Поэтому до постройки новой церкви прихожане просили использовать 1.000 рублей из церковных доходов для поднятия потолка и ремонта ограды. Разрешение было получено лишь в 1863 году и на ремонтные работы было израсходовано 1.622 рубля.

В 1868 году прихожане вновь обратились в Астраханскую консисторию с просьбой разрешить постройку каменной церкви. В 1869-м было выбрано попечительство для возведения храма, в состав которого вошли: купец 1-й гильдии Мартирос Бабасанян, купец 2-й гильдии Мартирос Костанян, Севробе Аджемянц, Степанос Мурадчаянц, Исаак Хлджянц, Арутюн Аджемянц. В 1879 году Астраханский епархиальный начальник архиепископ Геворк Вегапетьянц в ответ на обращение прихожан объявил, что необходимости в постройке новой церкви нет, поскольку число прихожан в городе невелико, а церковь Сурб Геворг Зоравар не в столь плохом состоянии.

Кстати, в 1839 году число прихожан в городе составляло 193 человека, в 1853-м — 412, в 1863-м — 445.

Время сохранило имена ктиторов, священников и попечителей церкви Сурб Геворг: ктиторы — Александр Хачересович Аладжалянц (был награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте), Мкртич Галустович Лодочникян, Карапет Тер-Александрович Серебряков; священники — Абраам Бежанян, Нерсес Вартанян, Арутюн Аракелович Какаев, Филипп (Полипос) Мовсесович Мовсесян, Александр Акопович Маркарян; попечители — Алексан Багдасарянц, Абгар Гарибянц.

В 1868 году в Георгиевске была основана церковно-приходская школа для мальчиков. В том же году число учеников составляло 25 детей, им преподавал Амбарцум Серебряков. В 1876-м число учеников снизилось до семи, затем в течение нескольких лет школа была закрыта. Попечителями школы значились — Саркис Тер-Погосян, Аствацатур Черкезов (Черкезян), Абгар Гарибянц.

«Православные Ставропольской губернии и Земли Черноморского Казачьего Войска составляют Кавказскую епархию» («КК на 1860 г.»).

Кавказская епархия в Георгиевске была представлена благочинным города — священником Василием Васильевичем Поповым, настоятелем Николаевской церкви («КК на 1850 г.»).

* * *

«Георгиевское уездное училище открыто 21 августа 1821 года; содержится на счет сумм, отпускаемых из Государственного казначейства по 1.790 руб. 89 коп. серебром в год. Сверх того, в пользу сего училища поступают: а) жертвуемые почетным смотрителем училища 85 руб. 71 коп. серебром, и б) отпускаемые Георгиевской Городской Ратушей 233 руб. 14 коп. серебром в год. При училище находится библиотека, в которой — 536 названий, в 1.430 томах; географических карт, исторических таблиц и других учебных пособий — 29; физических и математических инструментов — 2. Число учащих — 6, учащихся — 55» («КК на 1848 г.»)."В Георгиевске одно народное училище, в котором учителей и чиновников 6, учащихся 49 мужского пола» («КК на 1852 г.»).

С 1869 года при училище действует ремесленное отделение, созданное на базе мастерской Георгиевского артиллерийского арсенала, для обучения учеников кузнечному, слесарному и столярному ремеслам.

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Георгиевское уездное училище. Почетный смотритель: коллежский регистратор Иван Исаевич Мишвелов, штатный смотритель: коллежский асессор Никанор Иванович Романов, законоучитель: священник Виктор Иванович Романовский. Учителя: коллежский секретарь Андрей Васильевич Буйнов, губернский секретарь Лев Иванович Давыдовский, состоящий в 12-м классе Иван Трифонович Хламов, состоящий в 14-м классе Олимпий Семенович Форостьянов, Петр Алексеевич Волошин».

Иван Исаевич Мишвелов упоминается в должности почетного смотрителя в 1845 — 1850 гг. («КК на 1845 — 1850 гг.»). В 1856 — 1859 гг. почетным смотрителем училища значится коллежский регистратор Григорий Гаврилович Серебряков («КК на 1857 — 1859 гг.»). Григорий Серебряков, как и Иван Мишвелов, исповедовал армяно-григорианскую веру.

Сын Ивана Исаевича — Роман Иванович Мишвелов (Романос Ованесович Мишвелян; 1845 — 1923), уроженец Кизляра, дворянин, закончил Петербургскую военную академию, участвовал в нескольких военных кампаниях. Упоминается в хрониках 1879 — 1880 гг. в чине надворного советника в должности старшего врача лазарета Красноводской воинской команды Дагестанской области. В 1884 — 1894 гг. коллежский советник (соответствовало полковнику медицинской службы) Роман Мишвелов — старший врач Кизлярского воинского лазарета. Выходя в отставку в 1898 году в чине генерала, знаменитый врач посвящает себя общественной жизни. Ему удается открыть в родном Кизляре больницу, где он работает бесплатно.

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в городе Георгиевске проживают представители 74 национальностей: русских 58.613 чел. (81,3%), армян — 8.312 (11,5%), украинцев — 748 (1,0%), азербайджанцев — 744 (1,0%), других — 3.736 (5,2%).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

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