Калуга, , 18:32 — REGNUM

В Калужскую область 22 августа с двухдневным рабочим визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька. В состав делегации вошли представители экономического отдела посольства, руководство Пардубицкого края и города Пардубице и топ-менеджмент крупнейших чешских компаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Делегация Чехии осмотрела индустриальный парк «Ворсино» и посетила административно-деловой центр особой экономической зоны «Калуга». В ходе пребывания в Калуге делегации был представлен экономический и инвестиционный потенциал области. Генеральный директор Агентства регионального развития Калужской области Николай Андреев отметил большую роль чешского бизнеса в калужском автомобильном кластере. В ходе встречи стороны положительно оценили сложившиеся партнерские отношения Калужской области и Чехии и выразили уверенность, что данный визит послужит стимулом к развитию двустороннего сотрудничества не только в экономике, но и в других областях.

Во второй половине дня в Калуге состоялась встреча губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с представителями чешской делегации. На встрече шла речь о расширении деловых связей калужан с Чехией, в том числе с Пардубицким краем.