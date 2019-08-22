Калининград, , 18:28 — REGNUM

Принятый в Калининградской области в марте 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» закон о новой мере социальной поддержки позволит будущим мамам воспользоваться бесплатно оздоровительными услугами, сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 22 августа.

При условии, что срок беременности — от 14 до 20 недель и нет противопоказаний, женщина, проживающая на территории области и находящаяся на учете в государственной медицинской организации, может получить бесплатную путевку на 12 дней в Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта».

Как рассказала региональный министр социальной политики Анжелика Майстер, предоставляемые в центре услуги позволяют помочь сохранить беременность и подготовить женщин к будущем материнству.

В региональном бюджете для этих целей выделено 2,1 млн рублей, а данной услугой могут воспользоваться почти 120 жительниц региона.