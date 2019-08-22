Калуга, , 18:24 — REGNUM

В Обнинске Калужской области местному жителю грозит наказание до 12 лет лишения свободы за совершение развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Елена Мосина.

Днём 28 апреля 28-летний житель Малоярославца, проезжая на скутере по одной из улиц, поравнялся с тремя девочками в возрасте 13 и 14 лет и, остановившись, совершил развратные действия. Затем мужчина уехал. О случившемся девочки рассказали родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

Задержать подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Обвиняемый признался в содеянном частично и пояснил, что хотел рассмешить девочек.

В ходе расследования выяснено, что неделей ранее около музыкальной школы Обнинска этот мужчина совершил аналогичные действия, свидетелями которых стали две взрослые женщины. Одна из них стала снимать злоумышленника на мобильный телефон, и мужчина сразу удалился.