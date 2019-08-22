Калининград, 22 августа 2019, 18:24 — REGNUM
Реконструируемые дома культуры (ДК) Калининградской области в рамках нацпроекта «Культура» были проинспектированы региональным министром по культуре и туризму Андреем Ермаком и зампредседателем областной Думы Александром Богдановым, сообщает сегодня, 22 августа, пресс-служба регионального правительства.
По плану в 2019 году капитальный ремонт на общую сумму 56 млн рублей будет произведен в домах культуры поселка Майское (10 млн рублей), Фурмановка и Знаменска (27 млн рублей).
Как рассказал министр Ермаков, от региона также подана заявка в Минкульт РФ на проведение аналогичного ремонта в ДК поселка Кубановка на сумму около 30 млн рублей, а на средства областного бюджета в этом году будет начата реконструкция ДК в Багратионовске.