Москва, , 18:22 — REGNUM

Росстандарт проводит комплексную проверку систем безопасности отдельных категорий пассажирских автобусов. Об этом сообщили 22 августа в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, проверка организована по поручению правительства России и затронет автобусы категорий M2 и M3 (транспортные средства, имеющие не менее восьми пассажирских мест, с технически допустимой максимальной массой до пяти тонн и более пяти тонн).

В Росстандарте отметили, что необходимость массовый проверки вызвана большим количеством ДТП с участием автобусов, в результате которых пострадали пассажиры.

Проверкам будут подвергнуты системы и элементы пассивной и активной безопасности транспортных средств, в том числе с применением «методов разрушающего контроля, включая опрокидывание автобуса», сообщили в ведомстве.

Результаты надзорных мероприятий предварительно планируется обнародовать в IV квартале 2019 года.