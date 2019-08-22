Калининград, , 18:22 — REGNUM

В рамках нацпроекта «Образование» в Калининградской области к 2021 году будет создано 60 центров допобразования под названием «Точки роста», сообщает сегодня, 22 августа, пресс-служба регионального правительства.

Начиная с сентября 2019 года 11 из 60 центров уже начнут свою работу. В создаваемых центрах у детей появится возможность поработать с квадрокоптерами, 3D-принтерами, VR-шлемами, геосистемами и вычислительными станциями, а также получить навыки первой медицинской помощи и игры в шахматы.

Сегодня же, 22 августа, в школе поселка Романова Калининградской области прошел слет команд центров гуманитарного и цифрового профилей. На его открытии выступила министр образования региона Светлана Трусенева, которая отметила, что подобные центры позволят приумножить возможности дополнительного образования на сельских территориях.