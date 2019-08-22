Москва, , 18:16 — REGNUM

Муниципальный депутат по району Зюзино Москвы Константин Янкаускас очередной раз был задержан. Информация об этом появилась 22 августа на странице в Twitter народного избранника.

«Константина снова задержали прямо на выходе из спецприёмника в Мневниках. На территорию спецприёмника заранее заехал автозак. Ожидаем четвёртый арест подряд», — говорится в сообщении.

Янкаускаса не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Предыдущие три административных ареста связаны с нарушениями правил проведения митингов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.