Астрахань, , 18:14 — REGNUM

В учреждениях социального обслуживания Астраханской области проходят программы, конкурсы и концертные выступления, приуроченные ко Дню государственного флага России. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Мероприятия прошли в центре помощи детям «Ручеёк» в селе Икряное, комплексном центре социального обслуживания населения Икрянинского района, доме-интернате «Солнечный», доме ребёнка «Капелька», черноярском центре социальной поддержки населения, областном реабилитационном центре и центре «Русь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мероприятия также проходят 22 августа в областном центре. Празднование завершится на Набережной реки Волга, где вечером пройдёт концерт «Триколор над Волгой!». У Петровского фонтана выступят Военный оркестр Каспийской Флотилии, Астраханский духовой оркестр, а также лучшие творческие коллективы и солисты области

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