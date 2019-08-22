Владимир, , 18:03 — REGNUM

Во Владимире 22 августа проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага России. В спортивно-оздоровительном центре «Олимп» в Собинском районе прошёл большой спортивный праздник, в котором приняли участие воспитанники футбольных клубов, клуба по регби, спортивных школ олимпийского резерва по спортивной борьбе, самбо, тяжёлой атлетике и боксу.

Мероприятия прошли в детских садах Владимира. Там проходили викторины, экскурсии, эстафеты и творческие занятия, связанные с тематикой государственного праздника. Детям рассказали о значении флага РФ и других государственных символов.

К празднованию также присоединились активисты региональной «Молодёжки ОНФ», которые провели акцию «Россия в каждом окне». Она прошла в областном центре во второй раз: в 2018 году общественники вывесили флаги из окон здания Владимирского государственного университета имени Столетовых.