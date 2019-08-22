Москва, , 17:59 — REGNUM

Следователи и криминалисты завершили следственные действия на месте жёсткой посадки пассажирского самолёта Airbus A321 в подмосковном аэропорту «Жуковский». Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Отмечается, что на данный момент в рамках расследования изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования, а также «иные документы, имеющие значение для установления истины».

В частности, следователи приступили к изучению и анализу данных бортовых самописцев авиалайнера.

Сообщается, что для восстановления полной и объективной картины произошедшего информация с чёрных ящиков будет сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа и другими материалами, полученными в ходе следственных действий.

Напомним, 15 августа самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, двигатели самолёта отказали в результате столкновения со стаей птиц.

На борту самолёта находились 224 пассажира и семь членов экипажа. В результате жёсткой посадки никто не погиб. Члены экипажа А321 были награждены орденами Мужества, а пилотам присвоено звание Героев России.