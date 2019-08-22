Оренбург, , 18:01 — REGNUM

В Оренбурге команда молодёжки ОНФ присоединилась к акции «Россия в каждом окне», организованной в ряде российских городов в честь Дня флага России. На базе оздоровительного лагеря «Янтарь» 22 августа молодые люди провели викторину, темой которой стала история государственного флага, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор Молодёжки ОНФ в Оренбургской области Никита Крюков.

Он обратил внимание на то, что вопросы не вызвали у школьников затруднений. Им разрешалось использовать подсказки, получать информацию с помощью мобильных устройств. Акцент делался на командные действия.

Помимо викторины члены Молодежки ОНФ провели просветительскую беседу. Они рассказали отдыхающим в лагере «Янтарь» детям об истории создания флага России.

«Надо было видеть глаза ребят! Школьники горели желанием узнать историю и поделиться знаниями», — сказал Крюков.

В акции приняли участие подростки, чей возраст 13−14 лет. После викторины состоялся флешмоб — 320 ребят исполнили гимн России.

Член Молодежки ОНФ Эльвина Юсупова отметила, что сегодня важный день для страны — это день государственного символа России. Молодежка ОНФ вносит вклад в просвещение школьников.