Тюмень, , 17:43 — REGNUM

В Тюменской области 22 августа 2019 года установлены три мемориальные доски на зданиях, в которых в разные годы работал региональный комитет ВЛКСМ, столетие которого отмечают тюменцы в этот день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы области.

Первая доска появилась на здании правительства Тюменской области по адресу ул. Володарского, 45. Здесь обком комсомола располагался с 1956 по 1986 годы. Затем мемориальные доски были открыты на исторических зданиях на ул. Республики, 29, где обком комсомола работал в 1944—1956 годах, и на ул. Республики, 19, где главный штаб областной комсомольской организации располагался с 1986 по 1991 годы.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, звание «комсомолец» — это не принадлежность к какой-то организации, а состояние души и хороший человеческий знак качества.

Празднование 100-летнего юбилея Тюменской областной комсомольской организации продолжится в Тюмени 24 августа в Комсомольском сквере.