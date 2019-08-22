Нарьян-Мар, , 17:32 — REGNUM

В Ненецком АО началось досрочное голосование на выборах депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном избиркоме.

Первыми в округе проголосовали жители деревни Мгла, которая находится на Западе Ненецкого автономного округа и является одним из самых малочисленных населенных пунктов Заполярного района по количеству избирателей.

Всего досрочным голосованием планируется охватить порядка 250 человек, что составляет 1,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории района.

Напомним, что 8 сентября в НАО состоятся выборы в муниципальные органы власти. Всего объявлено 11 избирательных кампаний, среди которых 6 — это дополнительные выборы.