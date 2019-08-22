Астрахань, , 17:22 — REGNUM

В Астрахани 22 августа, в День Государственного флага Росси исполняющий обязанности вице-губернатора — председатель облправительства Александр Шарыкин вручил 15 астраханцам, достигшим 14-летнего возраста, паспорта граждан Российской Федерации.

Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания. Почётное право получить паспорта в день государственного праздника получили начинающие музыканты, спортсмены, волонтёры, активисты и начинающие исследователи.

В приуроченных ко Дню Государственного флага России мероприятиях участвуют все организации и муниципальные образования региона. Присоединились к празднованию и активисты «Молодежки ОНФ» с акцией «Россия в каждом окне». Она проводится с 2018 года, когда вывесив флаги Российской Федерации из окон здания Профсоюзов на улице Никольской. Инициатива астраханцам понравилась — люди приветствовали триколор, а группа иностранных туристов с интересом снимала происходящее.

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