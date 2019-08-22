Владимир, , 17:03 — REGNUM

Во владимирском парке «Дружба» 24 августа пройдёт митинг против точечной жилой застройки, сообщили «Владимирские ведомости».

Мэрия согласовала проведение акции на территории, которая устроила организаторов — рядом с перелеском и конюшней МВД. Участники акции пока не уверены, что всё пройдёт без проблем, потому что в запланированное ими время также будут проходить детские мероприятия, приуроченные ко дню рождения парка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее городская администрация отказала в проведении акции на площади Победы и предложила место в парке, которое организаторам не понравилось — это был участок, фактически расположенный в лесу.

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