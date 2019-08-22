Мурманск, , 16:47 — REGNUM

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поздравил своих подписчиков в соцсетях с Днем государственного флага, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Отмечаем день флага России! Сегодня у нашего триколора двойной юбилей — 350 лет самому флагу и 25 лет празднику в его честь», — написал глава региона.

Он также напомнил о том, что означают цвета российского флага и пожелал всем соотечественникам быть достойным своей страны.⠀

«Вы знаете, что означают цвета флага России? Белый — благородство и откровенность, лазоревый — верность, честность, безупречность и целомудрие, алый — мужество, смелость, великодушие и любовь. Я желаю всем нам быть достойными нашей страны и её символов, каждый день проявлять лучшие свои качества, и пусть наш флаг высоко поднимается в честь побед нашей страны!», — написал Андрей Чибис.