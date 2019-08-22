Вашингтон, , 16:41 — REGNUM

Администрация видеохостинга YouTube подтвердила информацию о том, что на платформе будет отключена функция личных сообщений, которую компания запустила в 2017 году. Об этом 21 августа сообщил портал TechCrunch.

Пользователь YouTube (сс) Leon Bublitz

Эта функция уже отключена в мобильном приложении сервиса, а после 18 сентября ей уже не получится воспользоваться и на главном сайте YouTube.

В своем объявлении руководство видеохостинга не пояснило, почему оно приняло такое решение, при этом в комментариях компания получила несколько сотен гневных сообщений от пользователей.

Издание отмечает: большую часть из них составляют дети. Судя по всему, эту функцию в основном использовали именно они, делясь со сверстниками интересными роликами.

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В июле 2019 года ИА REGNUM сообщило, что видеоблогеры из Евросоюза дали YouTube 24 дня на выполнение их требований. Они заявили, что хотят добиться большей «прозрачности» в правилах видеосервиса, особенно в тех, что касаются монетизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Видеоблогеры ЕС дали YouTube 24 дня на выполнение их требований