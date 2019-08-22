Воронеж, , 16:36 — REGNUM

30 флагов России вывесили в окнах областного Дома молодёжи — бывшего Дома офицеров в центре Воронежа активисты Молодёжки ОНФ в рамках акции «Россия в каждом окне» 22 августа, в День Государственного флага РФ, рассказала ИА REGNUM один из организаторов акции Светлана Мишанова.

«Активисты вывесили 30 флагов Российской федерации. Вместе с нами в акции участвовали «Волонтёры Победы», их флаг и наш флаг Молодёжки ОНФ тоже были вывешены», — уточнила собеседница агентства.

Акция проводится уже во второй раз — в прошлом году флаги России были вывешены из окон Лесотехнической академии. В этом году местом проведения акции выбрали здание Дома молодёжи — бывшего Дома офицеров на проспекте Революции. Аргументом в пользу этого выбора стало то, что здание расположено на пути автопробега, приуроченного ко Дню Государственного флага России.

День Государственного флага Российской Федерации официально отмечается с 1994 года. 22 августа праздничные и патриотические мероприятия проходят во всех регионах РФ.

В Воронеже 22 августа от главного корпуса госуниверситета стартует автопробег с участием 60 автомобилей — он приурочен к празднованию Дня Государственного флага РФ.

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