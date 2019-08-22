Волгоград, , 16:34 — REGNUM

Насосные станции подали в Каширинский и Краснослободский тракты Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области 1,6 миллиона кубометров воды. Искусственное заполнение водных объектов позволит сохранить экологический баланс, повысить уровень грунтовых вод и обеспечить жителей региона водой из близлежащих скважин и колодцев, сообщили 22 августа в пресс-службе администрации области.

В Волгоградской области начали подавать воду в Волго-Ахтубинскую пойму Пресс-служба администрации Волгоградской области

В Каширинский тракт на первом этапе подали один миллион кубометров воды. В Краснослободской поступило 600 тысяч куб. м. и в течение нескольких дней туда направят еще 900 тысяч кубометров.

Средства на заполнение влагой водных объектов выделили из регионального бюджета по линии комитета сельского хозяйства. Восполнение засушливых территорий является одной из стратегических задач — от наполнения ериков и протоков зависит обеспечение водой жителей области.

По данным властей всего в регионе в протоки, питающие основные объекты природного парка, подадут 2,5 миллиона кубометров воды.