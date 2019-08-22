Киржач, Владимирская область, , 16:20 — REGNUM

В Киржачском районе Владимирской области местный житель незаконно содержал шесть рысей в вольере. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В середине июня на участке лесного фонда местный житель построил вольер площадью в один гектар и поместил в него четырёх взрослых рысей и двух детёнышей. Ни права пользования участком лесного фонда, ни разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания у мужчины не было.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил пользования объектами животного мира» и «Самовольное занятие лесных участков». Чтобы оставить вольер на прежнем месте, владельцу придётся его легализовать и оформить соответствующие документы. В противном случае вольер демонтируют.