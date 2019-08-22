Рязань, , 16:16 — REGNUM

Государственные и региональные награды жителям Рязанской области вручил 22 августа глава региона Николай Любимов. Церемонию награждения приурочили ко Дню Государственного флага РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, в числе награждённых — представители общественных и ветеранских организаций, сотрудники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, юристы, спасатели, а также двое сельчан, которые помогли предотвратить преступление и оказали помощь женщине в опасной для жизни ситуации.

Глава Рязанской области вручил госнаграды Пресс-служба правительства Рязанской области

«В этом зале собрались люди, которыми гордится Рязанская область, и мне особенно приятно приветствовать вас сегодня. Ваша деятельность и награды, которые вы получаете, очень разные, но в одном вы едины: весь свой талант, труд и душу вкладываете в любимое дело. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд — это то, из чего складываются успехи нашей любимой Рязанской области и Великой России», — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор вручил орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, благодарственные письма, знаки отличия и почётные грамоты 25 жителям региона.