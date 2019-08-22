Рязань, 22 августа 2019, 16:16 — REGNUM
Государственные и региональные награды жителям Рязанской области вручил 22 августа глава региона Николай Любимов. Церемонию награждения приурочили ко Дню Государственного флага РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, в числе награждённых — представители общественных и ветеранских организаций, сотрудники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, юристы, спасатели, а также двое сельчан, которые помогли предотвратить преступление и оказали помощь женщине в опасной для жизни ситуации.
Губернатор вручил орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, благодарственные письма, знаки отличия и почётные грамоты 25 жителям региона.