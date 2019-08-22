Москва, , 16:07 — REGNUM

Мэрия Москвы отказалась удовлетворить заявку на проведение шествия оппозиции 31 августа. Об этом 22 августа сообщила незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова.

Она опубликовала в Facebook копию ответа первого заместителя руководителя департамента по региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника. Согласно документу, мэрия не согласовала шествие от станции метро «Охотный ряд» по улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской до площади Тверская Застава, а также митинг в конечной точке с количеством участников 40 тыс. человек.

«Информирую, что в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения участников с заявленным количеством», — говорится в тексте.

Русакова в комментарии к письму написала, что была также подана заявка на проведение шествия 31 августа по второму маршруту — по бульварам в центре Москвы.