Сеул, , 16:09 — REGNUM

В южнокорейском Пусане стартовал международный фестиваль рекламы AD Stars. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 12-й фестиваль рекламы проходит в Пусанском выставочном конференц-центре с 22 по 24 августа.

В течение трех дней на фестивале будут представлены 2 645 рекламных ролика из 60 стран.

Известно, что финалистов данного фестиваля определит компетентное жюри, в которое войдут Робин Фицджеральд (США, креативный директор BBDO Atlanta), Джоана Монтейро (Бразилия, креативный директор FCB BRASIL), Джурипон Тайдумрон (Таиланд, креативный директор GREYnJ United).