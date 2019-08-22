Белгород, , 15:53 — REGNUM

В автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка» под Белгородом сотрудники таможни задержали пассажирский автобус. В багажном отделении пограничники обнаружили расфасованный сыр, общим весом 278 килограммов. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Белгородской таможни.

Сыр Пресс-служба Белгородской таможни

Пассажирский автобус следовал из Запорожской области Украины в Москву. На белгородскую таможню транспорт прибыл вечером 21 августа. Скрытые дополнительные места хранения таможенники обнаружили при помощи инспекционно-досмотрового комплекса. Судя по маркировке и обозначениям, сыр был произведён в Италии. Как пояснил водитель автобуса, санкционный продукт его попросили перевезти в столицу России за вознаграждение.

Весь груз передали для исследования специалистам регионального Россельхознадзора. За перемещение запрещённых товаров через таможенную границу и недостоверное декларирование водителя могут оштрафовать.