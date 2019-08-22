Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM

В Екатеринбурге затягивается диалог между мэрией и гордумой о проведении «храмового» опроса. Об этом сообщает «Новый день»

По словам главы аппарата горадминистрации Ильи Захарова, депутаты хотели встретиться с мэром Александром Высокинским и обсудить все организационные моменты насчёт опроса. Однако в рабочем графике градоначальника пока не нашлось времени для этого.

Впрочем, ни одна из сторон не собирается затягивать диалог. Возможно, встреча пройдёт уже на следующей неделе, сказал Захаров.

Напомним, 16 августа 2019 года спикер гордумы Игорь Володин заявил, что мэрия так и не представила документы для изменения статуса сквера, где чуть не построили храм Святой Екатерины. В мэрии же обещают, что проект изменений представят депутатам уже к началу рабочей сессии в сентябре.

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