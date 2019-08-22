Мурманск, , 15:53 — REGNUM

Атомный ледокол «50 лет Победы», который принадлежит ФГУП «Атомфлот», вернулся в порт приписки — город Мурманск. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского государственного технического университета (НГТУ им. Р.Е. Алексеева), ректор которого побывал в рейсе.

Ледокол «50 лет Победы» (cc) Kiselev d

На борту судна, совершившего поход к вершине планеты, были 68 старшеклассников, представляющих разные регионы страны и различные организации, включая Российское движение школьников, образовательный центр «Сириус», проект «Школа Росатома», сеть информационных центров по атомной энергии.

Как пояснили в НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ректор Сергей Дмитриев принимал участие в тестировании особых режимов силовых установок атомного ледокола «50 лет Победы», созданных в ОКБМ Африкантов при участии ученых университета. Кроме того, профессор Дмитриев во время поездки прочитал школьникам лекции о достижениях атомной энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьники отправились в плавание на атомном ледоколе «50 лет Победы» в компании телеведущего Валдиса Пельша, ректора Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе, народной артистки России Елены Яковлевой и других известных персон.

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