Мадрид, , 15:52 — REGNUM

«Вспышка листериоза, вызванная мясным рулетом производства севильского предприятия Magrudis SL — продающимся под маркой La Mechá — уже имеет международные последствия, — сообщает сегодня, 22 августа, испанское издание El Pais. — Министерство здравоохранения активировало системы предупреждения и связи с европейскими властями, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на фоне «возможности обнаружения случаев листериоза в других странах».

Как объясняют источники из министерства, речь идет о применении мер предосторожности. Дело в том, что иностранные туристы могли заболеть листериозом, попробовав в Испании зараженные продукты. Пока информации о таких случаях не поступало.

Увеличение уровня угрозы было отмечено в связи с возросшим числом заболевших испанцев. Хесус Агирре, андалузский советник по здравоохранению, подтвердил в среду, 21 августа, что в Андалусии от заболевания пострадали уже 132 человека (на 18 больше, чем во вторник). К этому нужно добавить четырех заболевших в Эстремадуре и троих в каждом из следующих регионов: Каталонии, Астурии и Арагоне. Общее число инфицированных достигло 145 человек.