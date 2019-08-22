Ташкент, , 15:46 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на усиление защиты трудовых мигрантов и членов их семей, сообщает 22 августа издание «Подробно.uz».

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках документы гражданам Узбекистана, работающим за границей, планируется выделить 3462 квартир. Первые квартиры найдут своих хозяев в 2020 году, отмечается в президентском указе.

Мигранты также смогут выплатить кредиты, полученные в Узбекистане, в российских рублях. Кроме того, с 1 октября будет запущена специальная программа микрокредитования. Средства можно будет использовать для оплаты расходов при трудоустройстве за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года в Россию прибыли 15 млн иностранцев, в том числе 2,4 млн трудовых мигрантов. Отмечается, что из Узбекистана прибыли 918 тыс. человек.

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