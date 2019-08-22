Шанхай, Китай, , 15:49 — REGNUM

Один из основателей китайской автокомпании NIO Джек Ченг ушёл на пенсию. Об этом сообщается в статье The Financial Times.

«После своего почетного ухода на пенсию Джек останется личным советником Уильяма и будет поддерживать компанию», — сообщил директор по коммуникациям NIO Джоанн Ямани.

На пенсию Ченг ушёл не в самое простое время для компании. В 2018 году дела у NIO шли весьма хорошо. Тогда только доход от акций составил около 1 млрд долларов, а продажи авто к концу 2018 года достигли 10 тыс. единиц.

Однако в 2019 году компания оказалась в трудном положении. Причиной этому стали замедление роста экономики Китая, а также окончание срока действия некоторых китайских правительственных субсидий. Ко всему этому добавилось то, что цена акций NIO упала с максимума в 10,06 долларов до 3,00 долларов за штуку.

Напомним, в июне 2019 года продажи легковых автомобилей в Китае снизились на 7,8% по сравнению с июнем 2018 года и составили 1,73 млн единиц.

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