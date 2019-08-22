Москва, , 15:54 — REGNUM

В Москве подвели итоги третьего этапа тестирования системы электронного голосования. Об этом сообщила пресс-служба Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

Участники тестирования отвечали на вопросы, касающиеся развития их районов. Согласно результатам, 421 голос москвичей, живущих в Зеленограде, был отдан за создание отдельной ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро. Жители Чертаново по 30 избирательному округу проголосовали за открытие кружков по робототехнике и программированию. Таких голосов было 102.

Горожане из районов Северный, Лианозово и Бибирево (10 избирательный округ), проголосовали за открытие круглосуточных аптек — 178 голосов.

Напомним, Зеленоград относится к первому избирательному округу, в него входят такие районы, как Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково. Всего явка на тестирование составила 53,1%.