Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM

В Екатеринбурге суд обязал государственное казённое учреждение «СИНПО» очистить от свалки бытовых отходов участок, выделенный под строительство больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении предприятия также было возбуждено административное дело за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ), и наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Отметим, что данная территория отдана ГКУ «СИНПО» в бессрочное пользование в 2015 году. А нарушение законодательства было установлено по итогам прокурорской проверки.

Добавим, что на данный момент во исполнение решения суда, предприятие заключило контракт на вывоз мусора с территории.