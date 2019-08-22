Красногорск, , 15:27 — REGNUM

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не намерена использовать никакие элементы самолёта А321, который утром 15 августа экстренно сел в Жуковском на кукурузном поле. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолёта», — говорится в официальном сообщении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 15 августа лайнер направлялся из Жуковского в Симферополь. Но при взлёте в двигатели попали птицы, что вывело машину из строя и она начала снижаться. Пилоты решили садиться без шасси на кукурузное поле. С полными баками им удалось посадить самолёт и при этом избежать трагической развязки, .

17 августа командир лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звание Герой России. А пятеро бортпроводников были удостоены орденов Мужества.

Что касается самолёта, то его утилизируют. Подготовка к эвакуации с поля завершена. Вывозить ео могут начать после согласования с ГИБДД, уже 23 августа.

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