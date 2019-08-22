Киев, 22 августа 2019, 15:20 — REGNUM
36% населения Украины считают, что стране следует оставаться вне каких-либо военно-политических блоков. Соответствующие результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) 22 августа на своём официальном сайте.
Предыдущие опросы показывали, что за внеблоковый статус выступали 21−28% жителей Украины, то есть число сторонников этой идеи выросла примерно в 1,5 раза.
Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года. Были опрошены 2040 респондентов старше 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Андрей Пальчевский заявил, что Украина не сможет добиться мира в Донбассе, пока посол США будет заявлять, что Украину рано или поздно возьмут в НАТО.
Читайте также: Пока посол США будет двигать Украину в НАТО, конфликт в Донбассе не решить