Киев, , 15:20 — REGNUM

36% населения Украины считают, что стране следует оставаться вне каких-либо военно-политических блоков. Соответствующие результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) 22 августа на своём официальном сайте.

Предыдущие опросы показывали, что за внеблоковый статус выступали 21−28% жителей Украины, то есть число сторонников этой идеи выросла примерно в 1,5 раза.

«После 2014 года общественное мнение радикально изменилось. В следующие годы вступление в НАТО поддерживали 40−46% граждан, военный союз с Россией и другими странами СНГ — 5−7%, а сторонниками внеблокового статуса Украины оставались 21−28%. Однако в последнем опросе августа 2019 года этот процент заметно возрос — до 36%. Вступление в НАТО в августовском опросе поддержал 41% украинцев», — сказано в сообщении.

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года. Были опрошены 2040 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Андрей Пальчевский заявил, что Украина не сможет добиться мира в Донбассе, пока посол США будет заявлять, что Украину рано или поздно возьмут в НАТО.

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