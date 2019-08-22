Москва, , 15:15 — REGNUM

В Москве 22 августа будут досрочно открыты девять станцию южного участка Сокольнической линии метрополитена. Об этом в Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня, на три дня раньше, откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии московского метро», — сообщил мэр.

Он напомнил, что станции были закрыты для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

«После 16:00 жители юго-запада Москвы смогут пользоваться этим участком красной линии. Бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня», — добавил Собянин.

Будут открыты для обслуживания пассажиров следующие станции столичной подземки: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».