Жуковский, Московская область, , 15:12 — REGNUM

Аварийно севший на кукурузном поле в Жуковском самолёт А321 будет вывозиться по частям, начиная с 23 августа, после согласования с ГИБДД Раменского района Подмосковья. Об этом сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии».

Воздушное судно разрежут и вывезут по частям. В дальнейшем оно будет утилизировано.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа самолёт А321 экстренно приземлился в поле кукурузы. Причиной стал отказ двигателей, в которые попали чайки.

Все пассажиры и члены экипажа выжили. 22 августа на месте закончили работы комиссия МАК и сотрудники СКР. Самолёт готов к эвакуации.

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