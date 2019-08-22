Москва, , 15:05 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter поздравление с Днём Государственного флага.

«Поздравляю всех с Днём Государственного флага!» — обратился Собянин к читателям микроблога.

Он добавил, что с триколором граждане России «покоряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты в спорте, гордились страной».

«Это символ славы и память о великих событиях», — отметил мэр.

Днём 22 августа в Парке Победы в Москве прошла патриотическая акция. Её участники развернули огромное полотно с флагом России.