Красногорск, , 15:04 — REGNUM

Сотрудники СКР и комиссия МАК закончили работу на месте аварийной посадки самолёта А321 в Жуковском. Об этом сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии».

Следственные действия на месте происшествия были окончены 22 августа. Сейчас здесь остались инженеры, а также авиатехники «Уральских авиаиалиний».

Самолёт будет эвакуирован с места аварии и, скорее всего, утилизирован. По данным авиакомпании, подготовка к эвакуации уже завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт А321 вынужденно сел утром 15 августа. Во время взлёта в двигатели попали чайки. Двигатели вышли из строя и лайнер начал снижаться. Лётчикам пришлось оперативно решать, куда сажать самолёт с полными баками горючего. Благодаря их профессионализму удалось не допустить взрыва, пожара и жертв.

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