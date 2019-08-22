Курган, , 14:59 — REGNUM

Курганский государственный университет (КГУ) принял молодежную российско-немецкую встречу, организованную Центром международного образования Тюменского госуниверситета совместно с Фондом международных молодежных обменов. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба вуза.

Участниками мероприятий стали молодые люди в возрасте 18−23 лет из России и Германии, из города Гослар. Для гостей КГУ подготовил обширную программу: семинар по межкультурной коммуникации, экскурсию по Кургану и визит к художнику Герману Травникову.

Как пояснила врио ректора КГУ и автор семинара «Межкультурная коммуникация: Россия — Германия» Надежда Дубив, студенты из Германии смогли познакомиться с российскими реалиями вживую, изменив свои образы о России.

Врио ректора КГУ Надежда Дубив «Россия остается для немецких студентов страной чрезвычайно далекой от Германии. У них отсутствует личный опыт взаимодействия с Россией и русскими. Образ нашей страны складывается в основном из сообщений в СМИ, а там часто прибегают к известным клише. Подобные семинары дают возможность познакомиться с российскими реалиями. В таких встречах важен контакт, личные отношения. Основная задача подобных мероприятий разрушить взаимные предубеждения и негативные образы».

Российско-немецкая молодежная встреча проводилась, в том числе и в целях реализации стратегии национальной государственной политики в России до 2025 года, и имеет важное значение в укреплении межкультурных связей и воспитании молодежи в духе уважения к представителям других национальностей.